Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну...

Математика
Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну клетку во сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная величина увеличиваеться на 100метров переходя слева на право на одну клетку
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