Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну...
Математика
Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну клетку во сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная величина увеличиваеться на 100метров переходя слева на право на одну клетку
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