Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну...

Математика

Ответь на вопросы 1 метр 11 метр 11 метр 1 метр 10 метров 1 км Во сколько раз увеличиваю??ся единицы длины при переходе слева направо на одну клетку Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходном справа на лево на одну клетку во сколько

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