Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 часа, а п?? озеру за 5 часов. сколько времени потребуется плоту чтобы преодолеть расстояние между этими жвумя городами?

Математика

Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 часа, а п?? озеру за 5 часов. сколько времени потребуется плоту чтобы преодолеть расстояние между этими жвумя городами?

Автор: Гость