Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 часа, а п?? озеру за 5 часов. сколько времени потребуется плоту чтобы преодолеть расстояние между этими жвумя городами?
Математика
Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 часа, а п?? озеру за 5 часов. сколько времени потребуется плоту чтобы преодолеть расстояние между этими жвумя городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - расстояние между двумя городами 1/4 часть проходит теплоход по течению реки за 1 час 1/5 часть проходит по озеру за 1 час 1/4-1/5=5/20-4/20=1/20 часть расстояния пройдет плот (со скоростью течения) за 1 час 1:1/20=20 (часов) Ответ:плоту потребуется 20 часов, чтобы преодолеть это расстояние
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