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202×3-4270÷14-298 амалдарды орында
Математика
202×3-4270÷14-298 амалдарды орында
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
202*3 - 4270:14 - 298 = 606 - 305 - 298 = 3
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