Найдите на чертеже остроугольные, тупоугольные и прямоугольные треугольники.

Математика
Найдите на чертеже остроугольные, тупоугольные и прямоугольные треугольники.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остроугольные:BAP, ABC, APCТупоугольные:BOCПрямоугольных не вижу

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