Найдите на чертеже остроугольные, тупоугольные и прямоугольные треугольники.
Математика
Найдите на чертеже остроугольные, тупоугольные и прямоугольные треугольники.
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Остроугольные:BAP, ABC, APCТупоугольные:BOCПрямоугольных не вижу
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