Перечислите океаны,которые пересекает линия нулевого меридиана

География
Перечислите океаны,которые пересекает линия нулевого меридиана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевой меридиан пересекает Северный Ледовитый океан, Европу, Африку, Атлантический океан, Антарктиду.
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