Как подчеркиваются сочинительные союзы , типы подчинительной связи, типы сказуем??го ?
Русский язык
Как подчеркиваются сочинительные союзы , типы подчинительной связи, типы сказуем??го ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все союзы обычно обводятся в кружок все сказуемые подчёркиваются двумя линиями ну а подчинительная связь это не член предложения, ее никак не подчеркнешь, если только ее части(дополнения,подлежащие и пр.)
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