Помогите найти лишнее слово 1.Чашка,герой,стол,небо. 2.Снеговик,толпа,мышонок,мальчик. 3.Книга,Киев,фонтан,река. 4.Андрей,Кривой-Рог,завод,Днепр
Русский язык
Помогите найти лишнее слово 1.Чашка,герой,стол,небо. 2.Снеговик,толпа,мышонок,мальчик. 3.Книга,Киев,фонтан,река. 4.Андрей,Кривой-Рог,завод,Днепр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.герой - одуш. 2.мышонок-ласк. 3.Киев- имя собств. 4.завод- не имя собств.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
С помщью книги энциклопедия путешествий страны мира. приведи примеры насекомых р??б птиц зверей обитающих в разных стран
Обществознание
При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 1) господствует единая общеобязательная идеология 2) государство является важнейшим эл...