С помщью книги энциклопедия путешествий страны мира. приведи примеры насекомых р??б птиц зверей обитающих в разных стран
Окружающий мир
С помщью книги энциклопедия путешествий страны мира. приведи примеры насекомых р??б птиц зверей обитающих в разных стран
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Африка лев,пума,гиена.Австралия кенгуру,страус.Антарктида тюлень,пингвин.Америка безон.
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