В каких животных впервые появляется межреберные мышцы
Биология
В каких животных впервые появляется межреберные мышцы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У наземных позвоночных
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