В каких животных впервые появляется межреберные мышцы

Биология
В каких животных впервые появляется межреберные мышцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У наземных позвоночных
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