За 3 дня4 курицы снесли 6 яиц снесли 3 курицы за 2 дня

Гость: Гость:

ЗАДАЧА 1)6:3=2 (яйца) в день от 4 куриц 2) 2:4=0,5 яйца в день от 1 курицы 3) 0,5х2=1 яйцо 1 курица за 2 дня 4)1х3=3 яйца 3 курицы за 2 дня ОТВЕТ:3 яйца