Как подчеркнуть предложение. Последние листья падают с деревьев, и медленно кружатся в воздухе.

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Как подчеркнуть предложение. Последние листья падают с деревьев, и медленно кружатся в воздухе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние (волнистая линия) Листья(одной чертой) Падают(двумя чертами) С деревьев (пунктиром) Медленно (точка с тире) Кружатся(двумя чертами) В воздухе (пунктиром).
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