Как появились эти фразеологизмы : Прокрустово ложе,манна небесная,тришкин кафтан
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Как появились эти фразеологизмы : Прокрустово ложе,манна небесная,тришкин кафтан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокрустово ложе- жестокие рамки. Раньше был такой правитель Прокрут. Он заманивал путников к себе домой.Там было приготовленно два ложа - одно большое , другое не очень. Высоких людей Прокруст укладывал на меленькое ложе , а непомещавшие конечности - отрубал. А небольших людей Прокруст укладывал на большое ложе и растягивал.Манна небесная- Все блага жизни. Из древности пришло придание что голодавшим людям , богкидал с неба манную крупу. Так и возник этот фразеологизм.Тришкин Кафтан- сплошные недостатки. Этот фразеологизм возник на основе рассказа.Герой тришка пытаясь устранить недостаток , порадил другие.
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