Как появились покровы у рептилий и почему?

Биология
Как появились покровы у рептилий и почему?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупнейшие наземные животные принадлежали к динозаврам — представителям древних пресмыкающихся. Пресмыкающиеся пережили расцвет в эпоху мезозоя, когда они доминировали на земле, в море и в воздухе. В конце мелового периода большая часть пресмыкающихся вымерла. Современные рептилии — лишь разрозненные остатки того мира. Однако, древние рептилии дали начало двум процветающим в настоящее время группам животных — птицам и млекопитающим, причём многие приспособления, обусловившие эволюционный успех этих групп, появились еще у их предков, представлявших собой специализированные формы рептилий (дифференцированная зубная система, теплокровность, теплоизолирующие покровы тела — перья и шерсть, развитый головной мозг, и так далее).
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