Сочинить краткую сказку про выдумого персонажа ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОЛОВУ НЕ П??ИХОДИТ

Литература
Сочинить краткую сказку про выдумого персонажа ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОЛОВУ НЕ П??ИХОДИТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был такой то персонаж придумай сама но как то раз на его деревню напал плохой герой тоже сама придумай и внёс всех жителей деревни ну и твой персонаж идёт их спасать по дремусим лесам по горам по речкам находит их дерётся с этим заднем и выигрывает
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