Сочинить краткую сказку про выдумого персонажа ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОЛОВУ НЕ П??ИХОДИТ
Литература
Сочинить краткую сказку про выдумого персонажа ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОЛОВУ НЕ П??ИХОДИТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был такой то персонаж придумай сама но как то раз на его деревню напал плохой герой тоже сама придумай и внёс всех жителей деревни ну и твой персонаж идёт их спасать по дремусим лесам по горам по речкам находит их дерётся с этим заднем и выигрывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Подготовьте небольшой рассказ о баснях:что такое басня,когда она появилась,о чём ??ассказывают басни и что высмеивают.