Сочинить краткую сказку про выдумого персонажа ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОЛОВУ НЕ П??ИХОДИТ

Гость: Гость:

Жил был такой то персонаж придумай сама но как то раз на его деревню напал плохой герой тоже сама придумай и внёс всех жителей деревни ну и твой персонаж идёт их спасать по дремусим лесам по горам по речкам находит их дерётся с этим заднем и выигрывает