Почему невский проспект лжет в любое время года

Гость: Гость:

Невский проспект отождествляет лицо Санкт-Петербурга. Как всегда он краше, лучше, богаче, чище чем другие места и улицы города. Потому, и поздно произнёс эту фразу, так как другие части города увидел позже. Да и на Невском пр. когда его после революции спросили: Ну как вам народ и Питер? Он ответил, "Одни рожи и ни одного лица"