Почему невский проспект лжет в любое время года
Литература
Почему невский проспект лжет в любое время года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невский проспект отождествляет лицо Санкт-Петербурга. Как всегда он краше, лучше, богаче, чище чем другие места и улицы города. Потому, и поздно произнёс эту фразу, так как другие части города увидел позже. Да и на Невском пр. когда его после революции спросили: Ну как вам народ и Питер? Он ответил, "Одни рожи и ни одного лица"
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