Составте харектеристику на одноклассницу.При этом постарайтесь указать их черты характера,поведение в коллективе умение трудиться

Русский язык
Составте харектеристику на одноклассницу.При этом постарайтесь указать их черты характера,поведение в коллективе умение трудиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру Андрей умение трудится:превосходное, какие-либо недостатки: не имеются, поведение в коллективе: отличное, характеристики: умение танцевать,петь и тд. что то в этом вроде
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