Определите тип климат Москвы, Каира, Бразилии
География
Определите тип климат Москвы, Каира, Бразилии
Ответ(ы) на вопрос:
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Климат Москвы–умеренно-континентальный Климат Каира–тропический Климат Бразилии–тропический
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