Помогите решить прошу если можно то сфоткайте

Геометрия
Помогите решить прошу если можно то сфоткайте
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НикакНикак Никак Никак Никак Никак Никак Никак Никак
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