Придумай рифму к слову ЗНАТЬ.сочини стихотворение - совет всем детям из 4 строк,используя рифму
История
Придумай рифму к слову ЗНАТЬ.сочини стихотворение - совет всем детям из 4 строк,используя рифму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем ребятам важно знать, Где в хоккей нельзя играть! Немцы этого не знали, Александру проиграли!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Внучка ехала на метро навестить бабушку для пересадки она ехала в 8 станции после ??ересадки еще 7 Сколько всего станций приехала внучка
Русский язык
Составте харектеристику на одноклассницу.При этом постарайтесь указать их черты характера,поведение в коллективе умение трудиться