Придумай рифму к слову ЗНАТЬ.сочини стихотворение - совет всем детям из 4 строк,используя рифму

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Придумай рифму к слову ЗНАТЬ.сочини стихотворение - совет всем детям из 4 строк,используя рифму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем ребятам важно знать, Где в хоккей нельзя играть! Немцы этого не знали,  Александру проиграли!
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