Углы,образованные стороной ромба и его диагоналями,относятся как 2:7.Найдите углы ??омба

Гость: Гость:

Из рисунка видно, что α+β=90 Делим 90 на две части - 2:7= 9 частей. 90 :9 = 10 град/часть α = 2*10 = 20° - малый угол - ОТВЕТ β = 7*10 = 70° - большой угол - ОТВЕТ