Как понять эти слова (кратко , главное и по русски) Из написанного Екатериной Великой «Наставления к воспитанию внуков». 1.)Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую, не более вложить...

Обществознание
Как понять эти слова (кратко , главное и по русски) Из написанного Екатериной Великой «Наставления к воспитанию внуков». 1.)Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, как на дрожащей бумаге наткать. 2.)Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того вопросы детей выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию. 3.)Выговоры чинить детям наедине; а хвалить, когда того достойны, при свидетелях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Воспитание должно происходить не только посредством наказаний, но и поощрений  2)Любопытство детей чаще всего имеет ненавязчевые идеи. 3)Наказание не должно взыскаться публично, а поощрение публично, чтобы вызвать чувтво гордости
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