Как понять эти слова (кратко , главное и по русски) Из написанного Екатериной Великой «Наставления к воспитанию внуков». 1.)Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую, не более вложить...

Обществознание

Как понять эти слова (кратко , главное и по русски) Из написанного Екатериной Великой «Наставления к воспитанию внуков». 1.)Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, как на дрожащей бумаге наткать. 2.)Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того вопросы детей выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию. 3.)Выговоры чинить детям наедине; а хвалить, когда того достойны, при свидетелях.

Автор: Гость