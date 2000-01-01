Сократите дробь (Смотри фото). Можно с полным решением? Пожалуйста
Алгебра
Сократите дробь (Смотри фото). Можно с полным решением? Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление столбиком х^2-7х+6 : 1-х = -х+6 = 6-х можно по другому х^2-7х+6=(6-х)*(1-х) (6-х)*(1-х)/(1-х)=6-х
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