Помогите срочно! Только вставить. даю 15 баллов

Английский язык
Помогите срочно! Только вставить. даю 15 баллов
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Гость:
To, went, go, in, al,at
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