Составте распорядок дня в средневековой деревне от первого лица
История
Составте распорядок дня в средневековой деревне от первого лица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распорядок дня крестьянской семьи в Средневековье: 1. Труд (обязательный: производственный, домашний, ходьба/езда, сношения с рынком, повинности)(свободный: самовоспитание, общественная деятельность в общине). 2. Отдых (еда, развлечения, молитва, бездеятельный отдых, нераспределенное время (включая посещение церкви)). 3. Сон (ночной, дневной).
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