Помогите пожалуйста с физикой ( 3 вопрос)

Физика
Помогите пожалуйста с физикой ( 3 вопрос)
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Верный ответ 4 =============
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