Решите пожалуйста 9(а)
Геометрия
Решите пожалуйста 9(а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три биссектрисы в треугольнике пересекаются в одной точке, поэтому СО тоже биссектриса. Расстояние h от точки О до прямой АС равно: h = 10*sin(60/2) = 10*0.5 = 5 см.
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