Решите пожалуйста 9(а)

Геометрия
Решите пожалуйста 9(а)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три биссектрисы в треугольнике пересекаются в одной точке, поэтому СО тоже биссектриса. Расстояние h от точки О до прямой АС равно: h = 10*sin(60/2) = 10*0.5 = 5 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из стихотворения по два примера слов ,которые склоняются ,и два примера слов ,которые спрягаются . Обучение во сне – это то, что надо, ...
Ответить
Литература
1 что в басне свинья под дубом аллегорического,иносказательного,а что могло бы произойти в жизни 2 какой описывает иван андреевич крылов свинью ...
Ответить
Окружающий мир
Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли?Не менее 2-х причин.
Ответить
Физика
По графику определите скорость движения велосипедиста в момент времени 2 с Напишите уравнение движения
Ответить
Окружающий мир
Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе
Ответить