В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?

Математика

В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?

Автор: Гость