В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?
Математика
В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45+34=79 (дер)-тополей и клена вместе 2)98-79=19 (дер)-рябин Ответ:19 рябин посадили в парке
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