В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?

Математика
В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45+34=79 (дер)-тополей и клена вместе 2)98-79=19 (дер)-рябин Ответ:19 рябин посадили в парке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему, роль фразеологизмов в русском языке.
Ответить
Математика
Найдите значения выражения:а) 10,8+7,5×(12-1,2)
Ответить
Литература
Как составить сказку,план сказки
Ответить
Окружающий мир
Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе
Ответить
Биология
У трубчатого гриба споры образуются в ______________ У пластинчатого гриба споры образ??ются на ___________ шляпки.
Ответить