Сколько будет 454-34×22-56
Математика
Сколько будет 454-34×22-56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32×22=748 452-748=-294 -294-56=-294+(-56)=-350
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