Разложите по многочленам: а) x^2 + x - 72 ; б) 4x^2 + 20
Математика
Разложите по многочленам: а) x^2 + x - 72 ; б) 4x^2 + 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)x^2+х-72=х(х+1)-72 б)4x^2+20=4(x^2+5)
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