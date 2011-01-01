Что значит фразеологизм ,,Со светом распрощался"?

Литература
Что значит фразеологизм ,,Со светом распрощался"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего уснул либо помер ..-_-
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