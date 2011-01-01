Какой из романсов написан в стиле народной песни?почему?
Музыка
Какой из романсов написан в стиле народной песни?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный сарофан вот ответ
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