Зависимость пройденного телом пути от времени задается уровнением s=1+2t+3t2+4t3 запис??ть выражения для скорости и ускорения.определить для момента времени t=1c после начала движения пройденный путь,скорость,ускорение.
Физика
Зависимость пройденного телом пути от времени задается уровнением s=1+2t+3t2+4t3 запис??ть выражения для скорости и ускорения.определить для момента времени t=1c после начала движения пройденный путь,скорость,ускорение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=1+2t+3t^2+4t^3 V(t)=dS/dt=2+6t+12t^2 a(t)=dV/dt=6+24t S(1)=1+2t+3t^2+4t^3=1+1+3+4 =12 m V(1)=dS/dt=2+6t+12t^2=2+6+12=20 m/s a(1)=dV/dt=6+24t=6+24=30 m/s^2
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