Зависимость пройденного телом пути от времени задается уровнением s=1+2t+3t2+4t3 запис??ть выражения для скорости и ускорения.определить для момента времени t=1c после начала движения пройденный путь,скорость,ускорение.

Физика

Зависимость пройденного телом пути от времени задается уровнением s=1+2t+3t2+4t3 запис??ть выражения для скорости и ускорения.определить для момента времени t=1c после начала движения пройденный путь,скорость,ускорение.

Автор: Гость