Какой из 5 факторов производства является наиболее существенным и почему (Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность и информация)
Обществознание
Какой из 5 факторов производства является наиболее существенным и почему (Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность и информация)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)исторические формы общности людей 2)косвенные налоги 3)формы предпринимат. деятельности 4)факторы производства 5)фазы развития личности 6)статус личности 7)территориальное устройство 8) признаки государства 9теории образования гос-ва
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