Какой из 5 факторов производства является наиболее существенным и почему (Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность и информация)

Обществознание

Какой из 5 факторов производства является наиболее существенным и почему (Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность и информация)

Автор: Гость