/х/ + 2,7=10,3 P.s. Палочки прямые смотрят вверх)

Математика
/х/ + 2,7=10,3 P.s. Палочки прямые смотрят вверх)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х|=10.3-2.7 |х| = 7.6 х = 7.6 или х = -7.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Выявите и опишите черты сходства и различий между божьей коровкой и стрекозой. определите значение этих насекомых в природе и жизни человека
Ответить
Другие предметы
Растения и животные центрального крыма
Ответить
Литература
Дубровский коротко очень нужно вместе с планом 10 баллов немогу дать больше
Ответить
Русский язык
Из данных слов составь предложения так, чтобы в первом и втором предложениях на первом месте было подлежащее, в третьем предложении-второстепенный ...
Ответить
Алгебра
При каком значений корень а является положительным числом 3х=а+12
Ответить