/х/ + 2,7=10,3 P.s. Палочки прямые смотрят вверх)
Математика
/х/ + 2,7=10,3 P.s. Палочки прямые смотрят вверх)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х|=10.3-2.7 |х| = 7.6 х = 7.6 или х = -7.6
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