Дубровский коротко очень нужно вместе с планом 10 баллов немогу дать больше
Литература
Дубровский коротко очень нужно вместе с планом 10 баллов немогу дать больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта повесть Пушкина.Главный герой Дубровский младший.Жил Дубровский старший.А по соседству рядом сним жил Троекуров.Троекуров был богатый,скупой.А Дубровский был мудрым старинным обедневшим дворянином.И вот один раз Троекуров и Дубровский поссорились.И Троекуров отбирает имение у Дубровского,подкупив судей.Из-за этого Дубровский сильно заболевает.К нему приезжает его сын Володя ( Дубровский младший).И когда Дубровский старший умерает,Володя решает мстить Троекурову.И один раз он даже переодивается в учителя-француза чтобы разузнать о Маше Троекуровой.Дочери Троекуровой.Он её тогда полюбил и она его.И они захотели быть вместе.
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