При каком значений корень а является положительным числом 3х=а+12
Алгебра
При каком значений корень а является положительным числом 3х=а+12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 1) а=1 3х=1+12 3х=13 х=13:3 х=4,333333 не подходит 2) а=2 3х=2+12 3х=14 х=14:3 х=4,66666 не подходит 3) а=3 3х=3+12 3х=15 х=15:3 х=5
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