Сумма первой и второй сторон треугольника равна 37 см,второй и третьей сторон-41 см,??ервой и третьёй сторон-32 см Вару равно периметр треугольника?чему равна длине строй стороны треугольника?

Математика
Сумма первой и второй сторон треугольника равна 37 см,второй и третьей сторон-41 см,??ервой и третьёй сторон-32 см Вару равно периметр треугольника?чему равна длине строй стороны треугольника?
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