Помогите пожалуйста(очень буду благодарна) Отредактируйте предложения в соответ??твии с современными нормами 1)Наскучив его безмолвием,я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом неб...
Русский язык
Помогите пожалуйста(очень буду благодарна) Отредактируйте предложения в соответ??твии с современными нормами 1)Наскучив его безмолвием,я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе 2)Проезжая на обратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу,у меня голова закружилась и сердце забилось от смутного сладкого ожидания 3)Покончив дела,было уже поздно,чтобы ехать куда-нибудь 4) Пройдя в калитку,его обдало жаром,и он невольно остановился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заскучав от его безмолвия, я Олег на спину и начал любоваться мирной игрой пархающих листьев в далёком светлом небе. Проезжая на обратном пути в первый раз весною мимо знакомой берёзовой рощи, у меня голова закружилась и сердце забилось в смутном и сладком ожидании. Когда дела закончились, было уже поздно, чтобы куда-нибудь ехать. Войдя в калитку, он почувствовал как его обдало жаром, он невольно остановился.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Как найти площадь равнобедренного треугольника, если известна сторона и периметр этого треугольника?
Алгебра
В голосовании на выборах в окружную администрацию приняло участие 65% избирателей округа, 40% из них проголосовало за кандидата А. Сколько проценто...
Русский язык