Гость: Гость:

Заскучав от его безмолвия, я Олег на спину и начал любоваться мирной игрой пархающих листьев в далёком светлом небе. Проезжая на обратном пути в первый раз весною мимо знакомой берёзовой рощи, у меня голова закружилась и сердце забилось в смутном и сладком ожидании. Когда дела закончились, было уже поздно, чтобы куда-нибудь ехать. Войдя в калитку, он почувствовал как его обдало жаром, он невольно остановился.