Срочно придумать 5 прелогательных характерезующих слово дождь кроме уже преведеных :моросящий,слепой,обложной,грибной,спорый,полосьевый,косой,сильный,окатной ,ливень
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Срочно придумать 5 прелогательных характерезующих слово дождь кроме уже преведеных :моросящий,слепой,обложной,грибной,спорый,полосьевый,косой,сильный,окатной ,ливень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ледяной, летний, затяжной, кратковременный, серый, долгожданный
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