В порту всего 36 теплоходов,катеров и лодок. лодок в 2 раза больше,Чем теплоходов, а ??атеров в 3 раза больше, чем лодок. Сколько теплоходов в порту?

Математика

В порту всего 36 теплоходов,катеров и лодок. лодок в 2 раза больше,Чем теплоходов, а ??атеров в 3 раза больше, чем лодок. Сколько теплоходов в порту?

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