В порту всего 36 теплоходов,катеров и лодок. лодок в 2 раза больше,Чем теплоходов, а ??атеров в 3 раза больше, чем лодок. Сколько теплоходов в порту?
Математика
В порту всего 36 теплоходов,катеров и лодок. лодок в 2 раза больше,Чем теплоходов, а ??атеров в 3 раза больше, чем лодок. Сколько теплоходов в порту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - кол-во теплоходов 2х- кол-во лодок 3×2х - кол-во катеров х+2х+(3×2х)=36 6х=36 х=36/6 х=6-теплоходов в порту
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