Помогите!! Синтаксический разбор предложения!!!!! В русском языке немного таких слов, которые произведены от собственных имён, но среди иностранных заимствований не имеется значительное количество.

Русский язык

Помогите!! Синтаксический разбор предложения!!!!! В русском языке немного таких слов, которые произведены от собственных имён, но среди иностранных заимствований не имеется значительное количество.

Автор: Гость