Помогите!! Синтаксический разбор предложения!!!!! В русском языке немного таких слов, которые произведены от собственных имён, но среди иностранных заимствований не имеется значительное количество.

Русский язык
Помогите!! Синтаксический разбор предложения!!!!! В русском языке немного таких слов, которые произведены от собственных имён, но среди иностранных заимствований не имеется значительное количество.
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