Острый угол параллелограмма равен 50 градусов.Укажите неверное утверждение.Буду очень благодарен. 1)тупой угол параллелограмма равен 130 градусов. 2)угол параллелограмма,противолежащий острому углу,составляет 50 градусов. 3)...

Геометрия

Острый угол параллелограмма равен 50 градусов.Укажите неверное утверждение.Буду очень благодарен. 1)тупой угол параллелограмма равен 130 градусов. 2)угол параллелограмма,противолежащий острому углу,составляет 50 градусов. 3)остальные углы параллелограмма составляют 130,50 и 130 градусов . 4)все остальные углы параллелограмма составляют по 50 градусов.

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