Папа с Аленой напечатали фотографии.отснятые летом.Из них 27 фотографий с ихзображением цветов,фотографий с изображением моря на 18 больше,а фотографий с видом гор на 15 больше,чем с изображением моря.Сколько всего фотографий н...
Математика
Папа с Аленой напечатали фотографии.отснятые летом.Из них 27 фотографий с ихзображением цветов,фотографий с изображением моря на 18 больше,а фотографий с видом гор на 15 больше,чем с изображением моря.Сколько всего фотографий напечатали папа с Аленой? задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27+18=45 (фотографий моря) 3)45+15=60 (фотографий гор) 3)27+45+60=132 ( всего фотографий) фото цветов- 27 шт. фото моря- ? шт. на 18 больше, чем цветов фото гор-?шт. на 15 больше чем моря всего фото- ? шт.
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