Папа с Аленой напечатали фотографии.отснятые летом.Из них 27 фотографий с ихзображением цветов,фотографий с изображением моря на 18 больше,а фотографий с видом гор на 15 больше,чем с изображением моря.Сколько всего фотографий н...

Математика

Папа с Аленой напечатали фотографии.отснятые летом.Из них 27 фотографий с ихзображением цветов,фотографий с изображением моря на 18 больше,а фотографий с видом гор на 15 больше,чем с изображением моря.Сколько всего фотографий напечатали папа с Аленой? задача

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