"Почему я стал писцом". Мини- сочинение рассуждение.

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"Почему я стал писцом". Мини- сочинение рассуждение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был грамотным , но бедным . И то время когда Фараону был нужен писец я  обрадовался . И моя мечта сбылась ! Я стал носить белую одежду и получал золотые монеты . Моя семья и сам я теперь живём в большом доме , где у меня много рабов . Я стал много писать и считать долги у бедняков . Но всё становиться хорошо и я и моя семья теперь живём богато . я благодарен Фараону за всё  !
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