"Почему я стал писцом". Мини- сочинение рассуждение.

Гость: Гость:

Я был грамотным , но бедным . И то время когда Фараону был нужен писец я обрадовался . И моя мечта сбылась ! Я стал носить белую одежду и получал золотые монеты . Моя семья и сам я теперь живём в большом доме , где у меня много рабов . Я стал много писать и считать долги у бедняков . Но всё становиться хорошо и я и моя семья теперь живём богато . я благодарен Фараону за всё !