Заполните таблицу, вписав в нее нужные слова. По 10 примеров в каждый столбик

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Заполните таблицу, вписав в нее нужные слова. По 10 примеров в каждый столбик
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Автор: Гость
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Гость:
Диалектизмы - кочет, балка, бучито, мряка, браный, купырь, коржавый профессионализмы - монтажка, монтировка, секач, зубило, скаты, склянка, камбуз, карсун, пестун жаргонизмы - чирик, читер, сотка, ништяк, предки, комп, видик, сеструха, тузик, мобила
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