Log6 2 - log6 1/3 Помогите решить
Математика
Log6 2 - log6 1/3 Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log6 2 - log6 1/3=Log6(2/(1/3))=Log6(6)=1
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