Представь себе, что земная ось не склонна, но перпендикулярно часу. Какие последствия имело это для освещения?
География
Представь себе, что земная ось не склонна, но перпендикулярно часу. Какие последствия имело это для освещения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце будет падать на 180 градусов взаимно по отношению к оси земной поверхности.
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