Найди две дроби : которая больше 7/9 и меньше 8/9

Математика
Найди две дроби : которая больше 7/9 и меньше 8/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.5/9 вы проходили такие числа - 7.5(семь целых пять десятых)?
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