Самые крупные города существовали в ... Выберите один ответ: a. Риме b. Индии c. Египте d. Греции

История
Самые крупные города существовали в ... Выберите один ответ: a. Риме b. Индии c. Египте d. Греции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B. В Индии,, а точно на побережье Индии
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