Помогите пожалуйста ном.360 1 строка
Математика
Помогите пожалуйста ном.360 1 строка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+1/3=(3+2)/6=5/6 3/4+3/5=(15+12)/20=27/20 1/8+1/4=(1+2)/8=3/8 5/12-2/9=(15-8)/36=7/36 5/9+3/4=(20+27)/36=47/36
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